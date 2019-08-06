الأحوال المدنية تستقبل الحالات الطارئة في فترة عيد الأضحى المبارك

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تكليف عدد من المكاتب بمختلف مناطق ومحافظات المملكة “للرجال والنساء”، للعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك لاستقبال الحالات الطارئة التي لا يمكن تأجيلها كحالات الولادة والوفاة.

وحددت الأحوال المدنية فترة عمل المكاتب المكلفة بالعمل خلال الاجازة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا، علمًا بأن إجازة عيد الأضحى المبارك تستثنى من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، والتي قد تستوجب دفع الغرامات المالية.

يذكر أن مكاتب الأحوال المدنية في المشاعر المقدسة وهي مكتبيها الواقعين في مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة، وحي المعيصم، « يعملان على مدار الساعة”، وستخدم جميع حجاج بيت الله الحرام الذين قد يرغبون في الاستفادة من خدماته، وذلك بزيارة مندوبي شركات حجاج الداخل والخارج.





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