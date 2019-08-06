خطة للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية

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اعتمدت وزارة التعليم خطة للتطوير المهني أثناء أسبوع التهيئة، أمس الاثنين، شاملة لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من أهمية التكامل بين المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي والإدارة العامة للإشراف التربوي (بنين/ بنات)؛ لضمان جاهزية المعلم واستعداد الميدان التعليمي مع بداية العام الدراسي.

وبحسب تعميم متداول لوزارة التعليم، تم إقرار تشكيل اللجان على مستوى الإدارة، وإعداد خطة للتطوير المهني التعليمي أثناء أسبوع التهيئة، شاملة لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك خلال مدة محددة ورفعها للإدارة العامة للإشراف التربوي، كما وجه التعميم بإعداد تقرير ختامي حول تنفيذ البرنامج ورفعه للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي قبل تاريخ 12/ 1/ 1441هـ.

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وفي وقت سابق اليوم، صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإنشاء اللجنة التوجيهية لتطبيق هيكلة الوزارة والإدارات والمكاتب التعليمية التابعة لها.

وجاءت مهام اللجنة، إقرار الخطة التنفيذية لتطبيق الهيكلة، والإشراف على تنفيذ المشروع وفقًا لمؤشرات الأداء المعتمدة في الخطة التنفيذية، وأيضًا إقرار الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات ومكاتب التعليم.

كما أن من مهام تلك اللجنة أيضًا إقرار التشكيلات الإشرافية للوزارة وإدارات التعليم، بعد دراستها من الفريق المختص في ضوء التحولات التنظيمية.

