وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عن وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم.

وأوضحت المدينة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة بمسمى «سكرتير»، تشمل تخصصات: «السكرتارية الطبية والتنفيذية، وإدارة المكاتب»، وذلك للعمل بالمدينة الطبية بالرياض.

وتتضمن شروط الوظائف، حصول المتقدم على دبلوم في السكرتارية الطبية، أو دبلوم في السكرتارية التنفيذية من معهد الإدارة العامة، أو دبلوم في إدارة المكاتب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك دون اشتراط وجود خبرة سابقة.

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنـا

يُشار إلى أن الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، تتضمن أن يكون المتقدم، سعودي الجنسية، ويجوز استثناءً من ذلك التعاقد مع غير السعودي في الوظائف، التي تتطلب كفاءات غير متوافرة في السعوديين، وبما لا يتعارض مع الأحكام التي تمنع ذلك، ومكملًا من العمر 18، ولائقًا صحيًّا للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن في أي من جرائم: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات، أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة، أو الإعفاء منها.