«هيئة الخرج» تستقبل ضيوف الرحمن عبر المركز التوجيهي بمدينة الحجاج

باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، أعمالها التوعوية والتوجيهية لهذا العام ١٤٤٠هـ، وذلك باستقبال حجاج بيت الله الحرام، عبر المركز التوجيهي بمدينة الحجاج بمحافظة الخرج والمزود بمعرض توعوي مع توزيع هدايا ومطبوعات الرئاسة على وفود الحجيج من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، أن مشاركة فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض في مدينة الحجاج بالخرج تأتي بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية انطلاقًا مما تقوم به حكومتنا الرشيدة من عناية ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام؛ من خلال توعيتهم واستقبالهم بحفاوة وتقدير بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة حكومة وشعبًا في خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف الحسين أن تلك الجهود التي تقدم عبر مدينة الحجاج في محافظة الخرج لخدمة ضيوف الرحمن تأتي بمتابعة واهتمام من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة– حفظهم الله– بما يحقق خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.