السعودية | إنفوجرافيك.. طريقة الإبلاغ عن أعطال خدمات المياه بالمشاعر المقدسة

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الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض نشرت شركة المياه الوطنية طريقة تقديم بلاغ عن أي عطل في خدمات المياه بالمشاعر المقدسة عبر تطبيق تروية. وأوضحت الشركة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه بعد تحميل التطبيق يتم الذهاب إلى خانة البلاغات وإرسال محتوى البلاغ، بصورة أو نص بسبع لغات يوفرها التطبيق.

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