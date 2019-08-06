- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - قدمت إدارة نادي الاتحاد الشكر للمستشار القانوني أحمد الأمير، بعد أن استغنت عن خدماته، بداعي إلغاء منصب المستشار القانوني لمجلس الإدارة، والاكتفاء بالإدارة القانونية في النادي والتي ستقوم بالمهام ذاتها.
جاء ذلك من خلال بيان نشره نادي الاتحاد عبر حسابه في "تويتر".
في المقابل بادل الأمير شكر الإدارة الاتحادية بالشكر أيضًا، موضحًا من خلال تغريدة أنه كان يعمل بالمجان مع الاتحاد.
الاتحاد يستغني عن خدمات الأمير .. والأخير يعلق: كنت أعمل بالمجان!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-06
قدمت إدارة نادي الاتحاد الشكر للمستشار القانوني أحمد الأمير، بعد أن استغنت عن خدماته، بداعي إلغاء منصب المستشار القانوني لمجلس الإدارة، والاكتفاء بالإدارة القانونية في النادي والتي ستقوم بالمهام ذاتها.
جاء ذلك من خلال بيان نشره نادي الاتحاد عبر حسابه في "تويتر".
في المقابل بادل الأمير شكر الإدارة الاتحادية بالشكر أيضًا، موضحًا من خلال تغريدة أنه كان يعمل بالمجان مع الاتحاد.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
01:13 AM
قدمت إدارة نادي الاتحاد الشكر للمستشار القانوني أحمد الأمير، بعد أن استغنت عن خدماته، بداعي إلغاء منصب المستشار القانوني لمجلس الإدارة، والاكتفاء بالإدارة القانونية في النادي والتي ستقوم بالمهام ذاتها.
جاء ذلك من خلال بيان نشره نادي الاتحاد عبر حسابه في "تويتر".
في المقابل بادل الأمير شكر الإدارة الاتحادية بالشكر أيضًا، موضحًا من خلال تغريدة أنه كان يعمل بالمجان مع الاتحاد.
، الاتحاد يستغني عن خدمات الأمير .. والأخير يعلق: كنت أعمل بالمجان! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يستغني عن خدمات الأمير .. والأخير يعلق: كنت أعمل بالمجان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.