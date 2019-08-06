سجل الآن | رابط التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة لطلاب الثانوية عبر qiyas.sa

يبحث عن رابط التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة لطلاب الثانوية عبر qiyas.sa العديد من أبناء المملكة العربية السعودية نظرًا لأن الدراسة الجامعية لابد لها من اجتياز مجموعة من اختبارات القدرات التى تقيس مدى تأهل الطالب على استيعاب المواد بالمجال الذي يدرس فيها، وتكون اختبارات قياس القدرات العامة موحدة على جميع الطلاب خلال السنتين الأخيرتين من مرحلة التعليم الثانوي.

تهدف اختبار القدرات على موقع قياس إلى معرفة قدرة الطالب التحليلية والاستدلالية، ومدى قابليته للتعلم، حيث تشمل قياس فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وكيفية حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، الإضافة إلى استيعاب الاستنتاج، والقياس.

اختبار قياس القدرات العامة

تنقسم اختبارات إلى جزئين أحدهما لفظي والآخر كمي، والتفرقة بينهما على النحو التالي:

الجزء اللفظي:

يشمل استيعاب المقروء عن طريق فهم نصوص القراءة والقدرة على تحليلها، وإكمال الجُمل، والنصوص الصغير، فضلاً عن الخطأ السياقي المعروفة بأسئلة الفهم، الارتباط والاختلاف كنوع من الأسئلة الخاصة بالفهم والتحليل أيضًا.

الجزء الكمي:

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تدخل فيه الأسئلة الرياضية المناسبة لاختبار القدرات حسب التخصصات علمي أو أدبي ويعتمد على القياس والاستنتاج وحل المسائل، من خلال معلومات بسيطة.

طريقة تقسم أسئلة القياس

36 % أسئلة حسابية

18 % أسئلة هندسية

10 % أسئلة جبرية

18 % أسئلة تحليلية وإحصائية

18 % أسئلة مقارنة

رابط التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة

تستطيعون الدخول على رابط التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة عبر موقع المركز الوطني للقياس لمعرفة تفاصيل أكثر عن اختبارات القدرات والمواد الدراسية ونظام الأسئلة التى يخوضها الطالب، فهو من أشهر المواقع التعليمية في السعودية التى تهدف إلى تحقيق رؤية 2030 ضمن خطة النهوض بالمملكة في كافة المجالات وعلى رأسها التعليم لكونه أساس المجتمع.

يجدر الإشارة إلى أن الطلاب الذين يريدون الاستعلام عن أمر معين متعلق بتفاصيل اختبارات القدرات العامة عبر qiyas.sa عليه ترك تعليق أسفل الموضوع ونعمل جاهدين بالرد عليه وإفادته بالمعلومات الواردة.