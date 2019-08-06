استعلام دعم حساب المواطن الدفعة 21 دفعة أغسطس 2019 عبر بوابة حساب المواطن ca.gov.sa

نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية أخبار حساب المواطن الدفعة 21 حيث تم إيداع، دعم حساب المواطن للدفعة 20 دورة يوليو في حساب المواطنين البنكي، للأشخاص المكتملة بياناتهم ومستحقي الأهلية وينتظر إيداع دعم الدورة 21 دورة أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك، فمن المتعارف عليه أن دعم حساب المواطن يتم إيداعه اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو يوم بعده هذا في حال وجود عطلة، ويتم التسجيل أولا للمستحقين من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية أما عن تفاصيل، دورة الدفع الـ19 تم إيداعها اليوم 10 يونيو 2019 وقد صدرت نتائج الأهلية يمكن التواصل، مع خدمة عملاء حساب المواطن في حال تقديم طلب اعتراض أو شكاوى يمكن الاتصال برقم حساب المواطن للشكاوى.

استعلام الدفعة 21 من حساب المواطن

صدرت نتائج الأهلية الخاصة بدورة الدفع الـ20 دفعة يوليو، وقد دعا برنامج حساب المواطن إلى الدخول إلى البوابة الإلكترونية، لمعرفة نتائج الاستحقاق الدفعة العشرين من حساب المواطن، والجدير بالذكر انه قد تم إيداع الدفعة التاسعة عشرة من حساب المواطن، في العاشر من يونيو المنصرم وبلغت قيمة الإيداع 2.5 مليار ريال سعودي، وقد تم التأكيد على أن 44% من المستفيدين قد حصلوا على المستحقات كاملة في دفعة مايو، والجدير بالتنويه أن الأهلية والاستحقاق لهما شروط منها تطابق البيانات الشخصية، للمستفيد من بيانات الجهات الحكومية مع شرطي الإقامة والجنسية.

رد حساب المواطن على بعض الاستفسارات بشأن زيادة دعم حساب المواطن لهذا العام، بأنه بالفعل تم تعديل الدعم في الربع الأخير من العام المنصرم 2018 لمواكبة الزيادة المتوقعة لأسعار البنزين، والتي تمت في مطلع العام الحالي.

الدفعة العاشرة حساب المواطن

تشمل الدفعة العاشرة حساب المواطن مستحقي الدعم من الدفعات السابقة، ممن لم يطرأ على حالاتهم أي تغيير، وأيضا المستحقين ممن اكتملت طلبات التسجيل الخاصة بهم، حتى 10 أغسطس 2018 والجدير بالعلم أن التسجيل في حساب المواطن، يتم عن طريق الولوج مباشرة إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، أما عن خطوات التسجيل تتم بإدخال تاريخ ميلاد المتقدم ورقم الهوية، ورقم الجوال ثم متابعة باقي الخطوات حتى الانتهاء من التسجيل، وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المستحقين لدعم حساب المواطن.

حساب المواطن الدفعة 21



هناك عدة أهداف من برنامج حساب المواطن مثل السعي لتخفيف الآثار السلبية، الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية مثل زيادة أسعار الكهرباء، أو تغيير أسعار الوقود هذا إلى جانب تطبيق القيمة المضافة على الغذاء والدواء، أما عن نتائج الأهلية للدورة العاشرة المقرر صرفها سبتمبر القادم، يمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول إلى صفحة، قائمة دراسة الأهلية على البوابة الإلكترونية، ويجب التنويه أن باب التسجيل في دورة الدفع الحادية عشرة ما زال مفتوح ومن المقرر إيداعها في 10 أكتوبر 2018.

من شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتم استثناء الابنة والابن من الزوج أو الزوجة، غير السعودية ومن لديهم بطاقات التنقل.

خطوات تقديم طلب الاعتراض على عدم الأهلية بالصور

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ساعات تفصلنا عن موعد صرف دعم حساب المواطن دفعة سبتمبر، حيث ينتظر العديد من السعوديين إيداعبفارغ الصبر، وتجدر الإشارة إلى أن غدا هو الموعد النهائي للتسجيل ضمن دورة الدفع الحادية عشرة.

حساب المواطن الدورة 12 دفعة نوفمبر تم منذ قليل إيداع دعم حساب المواطن للمستفيدين، المكتملة طلباتهم قبل 10 أكتوبر 2018 يمكن الاستعلام عن الاستحقاق والأهلية، من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية.