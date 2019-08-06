شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إسقاط طائرات حوثية «مسيّرة» تجاه مطارات بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وإسقاط طائرات دون طيار (مسيرة) أطلقتها المييشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أمس (الإثنين) باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن المليشيات الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم «داعش الإرهابي».
وبيّن العقيد المالكي وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها القانون الدولي الإنساني وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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