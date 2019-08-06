شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطلع على الأعمال التطويرية للإصلاحيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد الأسمري.

واستمع الأمير بدر بن سلطان، إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء، وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين بعد الإفراج عنهم.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي. واستمع إلى نبذة عن خطة الهيئة لموسم حج العام الحالي، التي تشمل توفير إحصاءات عن جهود الجهات التي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن، إلى جانب البيانات والمعلومات التفصيلية التي تساعد أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة الحجيج. من جهة ثانية، تسلّم الأمير بدر بن سلطان، التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة. وتضمن التقرير الذي سلمه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني، للأمير بدر بن سلطان، إحصاءات عن جهود المديرية في ضبط المهربين والمروجين ومنع دخول المخدرات وترويجها.