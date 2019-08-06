شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يعتمد 368 مصلى وجامعاً للعيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اعتمد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أسماء 368 مصلياً وجامعاً لصلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة. اعتمد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أسماء 368 مصلياً وجامعاً لصلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة. ووجّه الأمير مشعل بن ماجد الجهات المعنية - كلا وفق اختصاصه - ببذل الجهد وجودة التهيئة وتسهيل وصول المصلين لتلك المواقع، متمنياً لهم التوفيق والسداد بأداء مهامهم. من جهته، قدّم مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد شراحيلي شكره لمحافظ جدة على دعمه المستمر وتوجيهاته لخدمة بيوت الله.



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