شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات تُشهِّر بـ 7 مخالفين لنقلهم حجاجاً دون تصريح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) عاقبت المديرية العامة للجوازات 7 مخالفين لقيامهم بنقل حجاج غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج. وأعلنت الجوازات أمس (الاثنين) أن لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة أصدرت 7 قرارات إدارية بحق 5 مواطنين و2 من المقيمين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج. وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم سجن كل منهم 15 يوما والتشهير ومصادرة المركبات المستخدمة في النقل، وتغريمهم 210 آلاف ريال وترحيل الوافدين منهم، وهم؛ عبدالرحمن هني رابح الرشيدي، سعيد قاسم درة، صالح أحمد عيضة الزهراني، ضيف الله عايض الحارثي، عبدالعزيز محمد أول إدريس، مساعد عوض جويبر الياسي، ثامر مستور معيض الحارثي. ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية. وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على جميع المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

عاقبت المديرية العامة للجوازات 7 مخالفين لقيامهم بنقل حجاج غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج. وأعلنت الجوازات أمس (الاثنين) أن لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة أصدرت 7 قرارات إدارية بحق 5 مواطنين و2 من المقيمين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج. وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم سجن كل منهم 15 يوما والتشهير ومصادرة المركبات المستخدمة في النقل، وتغريمهم 210 آلاف ريال وترحيل الوافدين منهم، وهم؛ عبدالرحمن هني رابح الرشيدي، سعيد قاسم درة، صالح أحمد عيضة الزهراني، ضيف الله عايض الحارثي، عبدالعزيز محمد أول إدريس، مساعد عوض جويبر الياسي، ثامر مستور معيض الحارثي. ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية. وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على جميع المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

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