شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتابع تنفيذ خطة أمن الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

تابع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسية، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها مساء أمس الأول (الأحد).

واستمع خلال الجولة، إلى شرح عن استعدادات قوات الأمن لتنفيذ المرحلة القادمة من الخطة داخل الحرم المكي والساحات المحيطة به.

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بعد ذلك زار مركز عمليات المسجد الحرام، واطلع على أحدث تقنيات المركز، مستمعاً لشرح عن دوره في متابعة أمن وسلامة ضيوف الرحمن ومعالجة كل ما يتم رصده من ملاحظات، والتنسيق مع القيادات المساندة بساحات الحرم ومنشأة الجمرات والطرق التي تربط بينهما لتنظيم تدفق الحجاج بعد رمي الجمرات باتجاه الحرم.

إثر ذلك التقى قادة قوات أمن الحج، واستمع خلال اللقاء لعرض وشرح تفصيلي عن مجمل الخطط الأمنية وخطط أمن المسجد الحرام، وخطط أمن الطرق والمرور، وإدارة وتنظيم المشاة، التي بدأ الأمن العام في تطبيقها منذ بداية موسم الحج.

كما رعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحج «الحج الذكي»، التي نظمتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. وأكد مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي أن ندوة «الحج الذكي» تأتي لتكرس مفاهيم عدة لعل من أهمها مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالحج والحجاج، وتأصيل الأمن الشامل الذي تتبناه وزارة الداخلية، وللتأكيد على ضرورة تطويع أساليب التقنية المتقدمة في مجال خدمات ضيوف الرحمن، ولتكون لبنة من لبنات تحقيق الحج الذكي في إطار رؤية المملكة الطموحة، مشيراً إلى أن انعقاد الندوة يأتي ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج لعام 1440.