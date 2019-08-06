شكرا لقرائتكم خبر عن 900 مليون عوائد نقل الحجاج لـ 300 شركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

تقتسم ٣٠٠ شركة للنقل بمكة المكرمة، قرابة ٩٠٠ مليون ريال، تمثل العوائد المالية المتوقعة من نقل الحجاج خلال موسم حج هذا العام. وقال عضو لجنة الحج في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة وعضو لجنة النقل محمد سعد القرشي إن الشركات ستنقل أكثر من ثلاثة ملايين حاج عبر أكثر من 50 ألف حافلة من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن شركات سيارات الأجرة؛ والبالغ عددها 40 شركة، سوف يكون لها نصيب من هذه الإيرادات.

وأضاف: يبلغ أسطول سيارات الأجرة نحو 12 ألف سيارة تقوم بالمساهمة في نقل الحجاج إلى مواقف السيارات والأسواق التجارية وأحياء مكة المكرمة خلال فترة إقامتهم بالعاصمة المقدسة، مشيرا إلى أنه من المتوقع نقل ٢٠٠ ألف حاج من حجاج الداخل و٨٠٠ ألف حاج من حجاج الخارج هذا العام عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.