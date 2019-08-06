شكرا لقرائتكم خبر عن 1,687,226 حاجا وصلوا السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس، 1687226 حاجا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1579534 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 90776 حاجا، وعبر البحر 16916 حاجا، وذلك بزيادة 117176 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبا.