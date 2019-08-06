شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 140 ألف حاج من المدينة إلى مكة.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) تصعد وزارة الحج والعمرة اليوم (الثلاثاء) أكثر من 140 ألف حاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. تصعد وزارة الحج والعمرة اليوم (الثلاثاء) أكثر من 140 ألف حاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أن الوزارة وجميع القطاعات التي تشرف عليها الوكالة كثفت خدماتها وعملياتها الميدانية وفي مراكز المغادرة وعلى طول طريق المدينة المنورة مكة المكرمة السريع والطرق المؤدية للمدينة المنورة لمواكبة تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في رحلتهم لتأدية مناسك الحج، حيث تم تدعيم الفرق الميدانية ومراكز مراقبة التفويج بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لمتابعة أعمال تصعيد الحجاج عبر منظومة تقنية متكاملة بين وزارة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية للأدلاء والنقابة العامة للسيارات لإنهاء إجراءات المغادرة الميدانية للحافلات من مواقع سكن الحجاج بيسر وسهولة وفي أقصر فترة زمنية ممكنة. وبين البيجاوي أن وكالة الوزارة لشؤون الزيارة تنفذ جولاتها الرقابية والإشرافية لمتابعة كافة الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن خلال إقامتهم بالمدينة المنورة وحتى مغادرتهم لها، وأن تقدم بجودة وعناية وفقاً لمستهدفات الخطط التشغيلية والتعليمات المنظمة لشؤون الحج.



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