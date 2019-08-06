شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضات سعوديات في المشاعر: تسعدنا دعوات الحجاج .. خدمتهم شرف لنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

أكدت ممرضات سعوديات من جميع المناطق منتدبات للعمل في مستشفيات وزارة الصحة بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، جاهزيتهن للمهمة. وعبرت أخصائية التمريض حنان علي التي تشارك لأول مرة في مهمة الحج عن سعادتها بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن مبينة أنها التحقت بالعمل في مستشفى الملك عبدالعزيز للأورام بجدة قبل عامين، وسارعت لتقديم طلب المشاركة، أملاً في زيادة الخبرات وللتشرف بخدمة الضيوف. أما الأخصائية ميعاد الدوسري، المكلفة بالعمل في مستشفى منى الوادي التي تشارك للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تم انتدابها من محافظة بيشة فأكدت سعادتها بخدمة الحجاج «حرصت على المشاركة للسنة الثالثة نظراً إلى عظمة التجربة التي خضتها العامين الماضيين، حصلنا على تسهيلات من الوزارة إضافة إلى دعم أسرتي لرغبتي بالتشرف بخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة لكسب الأجر خاصة أن دعوات الحجاج عند خدمتهم لها أثر كبير في نفوسنا وتمنحنا دافعاً كبيراً لمضاعفة الجهود».

وتشاركها بالحديث الأخصائية روان علي التي تعمل في قسم الطوارئ في مستشفى منى الوادي «المشاركة في الحج، أمنية للكثيرين فهي تجمع شرف الخدمة والثواب أما مديرة التمريض في مستشفى منى الوادي حنان الغروي، التي تشارك للمرة الخامسة عشرة في مهمة الحج فعبرت عن شكرها للوزارة على دعمها الكبير للمنتدبين والمنتدبات، مؤكدة أن المرأة السعودية اثبتت قدرتها على العمل في كافة المجالات وأعلنت الغروي جاهزية جميع التمريض النسائي السعودي في مستشفى منى الوادي لخدمة ضيوف الرحمن مبينة أن الممرضات السعوديات يحملن خبرات ومؤهلات ومهارات كبيرة للتعامل مع مختلف الحالات.

وأشارت الغروي إلى أنها بدأت المشاركة في الحج قبل 15 عاما، وهي ممرضة تحمل شهادة الدبلوم، لكنها واصلت دراستها وحصلت على مؤهل البكالوريوس، وحالياً تحضر للماجستير في تخصص التمريض، موضحة أن ابنتها دخلت مجال التمريض أيضاً. وكانت «الصحة» قد أخضعت طواقم التمريض المشاركة في خدمة الحجاج لبرامج ودورات تدريبية مكثفة عن الأمراض المعدية وأدوار الفرق الطبيّة والرعاية الصحية والطوارئ. ونفذت الدورات والبرامج التدريبية في مناطق رئيسة قبل بدء موسم الحج وتم إخضاع المنتدبين للحج لبرامج تدريبية داخل مستشفيات المشاعر؛ وذلك من أجل تقديم أرقى الخدمات الوقائية والطبية لضيوف الرحمن، وتدريب طواقم التمريض على كيفية التعامل مع مختلف الحالات المرضية.