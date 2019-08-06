شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاج تركي من جلطة حادة داهمته في الحرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نجح فريق طبي من وزارة الصحة في إجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لحاج تركي الجنسية بعد أن داهمته جلطة حادة وهو في الحرم المكي الشريف.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة عبر خدمة الخط الساخن من مستشفى أجياد كحالة «إنقاذ حياة»، وعلى الفور جرى نقله واستقبال الحالة في الطوارئ وإدخاله مباشرة إلى قسم القسطرة القلبية.

وتولى الفريق الطبي عمل القسطرة على وجه السرعة، التي أظهرت وجود انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر الأمامي المسؤول عن 70% من تروية عضلة القلب، ما استلزم سرعة تركيب دعامة دوائية في الشريان التاجي. وجاءت النتيجة إيجابية وتحسنت حالة المريض التركي. كما جرى إخضاعه لبرنامج خاص لإزالة التحسس من أحد أدوية سيولة الدم بعد ظهور حساسية واستجاب للعلاج بشكل ممتاز وحالته الآن مستقرة وسيكون قادرا على العودة لإكمال مناسك الحج بيسر.