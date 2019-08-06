شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو معهد الجوازات يستقبلون الضيوف بـ 8 لغات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

بأكثر من 8 لغات عالمية، تستقبل منسوبات ومنسوبو الجوازات في مدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ضيوف الرحمن بعد أن تلقوا تدريبا في معهد الجوازات للتعامل مع الضيوف باللغات الإنجليزية، الإسبانية، الإندونيسية، اليابانية، بالإضافة للفارسية، الأوردو، التركية والصينية.

ويقول عمر المدرع الذي يتحدث اللغة الإنجليزية تلقيت دروسا مكثفة في الإنجليزية لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كل ما يحتاجونه من خدمات، فيما يصف عبدالله السليمي ما يقدمه من خدمه للحجيج بأنه تحقيق لتطلعات الدولة في تقديم كافة الخدمات للضيوف. مشيرا إلى إجادته اللغة الصينية التي تلقى دروسا فيها.

وتقول الموظفة «سارة» إنها تجيد اللغتين الأنجليزية والأوردية أما، «وردة» التي تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة فتقول تلقيت الكثير من الدروس والتعليم في هذا المجال وكان اختياري للجوازات لخدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله من المعتمرين والحجاج وهو فضل كبير لكافة العاملين بهذا المجال.