Citizen Account رابط حساب الموطن الدفعة 21 قبل عيد الأضحى 1440 وخطوات التسجيل في الدفعة 22 على...

ننشر لكم Citizen Accountرابط حساب الموطن الدفعة 21 المقرر صرفها قبل عيد الأضحى 1440 على ca.gov.sa فضلاً عن التسجيل للدفعة الثانية والعشرون، ومن المحدد صرف دعم الاستحقاق النقدي للمواطنين السعوديين في يومي 9 و10 من كل شهر ميلادي، ألا أن الدفعة 21 حساب المواطن تصرف اليوم في 8 أغسطس 2019 بسبب توافقها مع إجازة عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي أدى إلى أتاخذ المسئولين قرار بصرفها مبكرًا.

وهنأ حساب المواطن المواطنين بالمملكة بحلول عيد الأضحى المبارك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة “تويتر” يوم 1 أغسطس، مؤكدًا على تبكير موعد صرف الدفعة 21 حيث يتم إيداعها يوم الخميس المقبل 8 أغسطس أي بعد يومين.

حساب المواطن Citizen Account

بدأ صرف دعم حساب المواطن Citizen Account في عام 2017 لمساعدة محدودي الدخل من أبناء المملكة العربية السعودية، وفق شروط معينة يتبعها الراغبين في الحصول على الدعم، وتمكن المواطنين من تسلم الدفعة 20 في شهر يوليو الجاري، واليوم تفرقنا ساعات معدودة عن صرف الدفعة 21 حساب المواطن، لضمان وصول الدعم لمستحقيه لاسيما بعد الزيادات الأخيرة التى وقعت على أسعار المحروقات والسلع الغذائية، فبات الكثير لايستطيع تحملها، مما أدى إلى تجاه مسئولى المملكة إلى دعم الاستحقاق النقدي من أجل مساعدة المواطنين لمواكبة ظروف المعيشة ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير كافة المستويات والمجالات والتخلص من الفقر.

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رابط حساب المواطن لتسجيل الدفعة

يتمكن المواطنين من الدخول على موقع حساب المواطن لتسجيل الدفعة 22 في غصون أيام والتى من المحدد صرفها في شهر سبتمبر المقبل، متمنيًا السداد والتوفيق لجميع لمستحقي دعم حساب المواطن.

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نواصل معكم كافة التفاصيل حول Citizen Account حساب الموطن الدفعة 21 قبل عيد الأضحى 1440 وجميع التصريحات الواردة على ca.gov.sa حول شروط الحصول على الاستحقاق النقدي.