الآن SEEC: موقع مبادرة تكييف عالية الكفاءة تسجيل – استعلام

موقع مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة حساب المواطن ضمن إطار الحد من استهلاك الكهرباء، حيث طرحت الهيئة الوطنية للتصنيع مبادرة تكييف والتي شهدت إقبالاً كثيفًا من المواطنين في كافة قطاعات ومدن المملكة العربية السعودية، أبرزها الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم وعسير وتبوك وجازان ونجران والباحة والجوف.

مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة استعلام

يمكنك الاستعلام عن مبادرة المركز السعودي لكفاءة الطاقة وذلك بالتعاون مع مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، بزيارة أقرب فرع معتمد من إجمالي 350 فرع على مستوى المملكة، وللاطلاع على الفروع استخدم الخريطة أو الاتصال على الأرقام المحمولة.

تسجيل في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة

تأكد من الاستحقاق لدعم موقع مبادرة التكييف من خلال الرابط الرسمي www.heac.gov.sa وسوف تكتشف الكثير QLK مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تسجيل وسوف نقدم لكم متابعة أكثر شمولاً.