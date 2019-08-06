مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة استحقاق 1440 رابط موقع التسجيل في مبادرة حساب المواطن

مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة استعلام هي مبادرة وطنية تعمل على توفير الكثير من الأموال ضمن كفاءة الطاقة، والتي تتميز بكفاءة عالية، خصم 900 ريال على كل جهاز، صناعة وطنية 100% بأيدي سعودية وأجود الخامات، وتشمل في كافة المحافظات ويمكن لأي فرد يبلغ 21 عامًا فأكثر شراء أجهزة التبريد، ولكن قبل أي شئ عليك التأكد من تحقق من شروط الأهلية للحصول على الدعم وذلك بواسطة إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد عبر الموقع المخصص الذي نشاركه معكم من خلال هذا المقال.

مبادرة اجهزة التكييف حساب المواطن

فيما تهدف مبادرة دعم اجهزة التكييف حساب المواطن إلى تحفيز عمليات البيع والشراء لأجهزة التبريد في المملكة العربية السعودية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في السنوات الأخيرة، والتي تعمل على توفير أكثر من نصف الطاقة المستخدمة في الأجهزة العادية، وتقع مبادرة التكييف استحقاق بالتعاون مع الحكومة في المملكة العربية السعودية للحد من إهدار مخزون الطاقة.

كيفية الاستفادة من المبادرة

التحقق من التسجيل عبر استحقاق مكيفات حساب المواطن من هنا.

التحقق من المتاجر القريبة المشاركة.

الذهاب لأحد المتاجر المشاركة.

إبراز بطاقة الهوية الوطنية.

اختيار وشراء المكيف.

ما هو مبلغ الخصم / الحافز؟ يمكن للمواطنين الاستفادة من 900 ريال سعودي على وحدات التكييف المشمولة حاليا في المبادرة : Advertisements 1.5 طن (~ 18،000 وحدة حرارية)

2.0 طن (~ 24،000 وحدة حرارية)

فيما يحق لكل مواطن الحصول على ستة أجهزة فقط ضمن عروض المركز السعودي لكفاءة الطاقة ويمكنك التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة وذلك عن طريق تجار التجزئة ويمكنك الحصول على قائمة التجار في عموم المحافظات بالاتصال على الرقم 920024322 بسعر المكالمة العادية ولكن سعر التركيب يختلف من تاجر لآخر.

يمكنك متابعة حساب المواطن دعم التكييف على تويتر

إذا كان لديك أي استفسار بخصوص رابط مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة حساب المواطن المنيع – سبق – حراج قم بالتوجه إلى قسم الاستفسارات الشائعة على الموقع الرسمي للمنظومة.