شكرا لقرائتكم خبر عن أقوي قبائل الجنوب تزيد الطين بلّة وتحشد أبناءها للاعتصام غدا في ساحة ”الحرية” بعدن والأسباب صادمة !(بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه مشائخ واعيان ردفان دعوة إلى كافة أبناء ردفان بمختلف انتماءآتهم واطيافهم وقبائلهم..دعوة قبلية تدعوهم إلى الاحتشاد في منصة الشهداء ردفان بمدينة الحبيلين صباح يوم غدا الثلاثاء الموافق6/8/2019 م الساعة الثامنة صباحا..

وذلك وقوفا واستجابة لدعوة أبناء يافع القبلية بمكاتبها العشرة التي دعت القبائل إلى التجمع والاحتشاد في ساحة الحرية بخور مكسور بالعاصمة عدن واكد مشايخ ووجهاء ردفان في اجتماعهم الذي عقد عصر اليوم ان قبائل الجنوب هي كتلة واحدة عند التداعي..وان قبائل يافع هي سنام قبائل الجنوب كلها

وإننا في ردفان بمختلف قبائلها نقف اليوم صفا واحدا مع كل قبائل الجنوب بعد ان تكالب علينا الاعداء واخذوا ينهشون لحمنا ويمزقونا اشتاتا ويقتلون ابنائنا وخيرة رجالنا بالغدر والخيانات والمؤمرات .

وأنه اليوم وبعد الذي حصل في العاصمة عدن من تفجيرات وحوادث متزامنة في كل من شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء وراح ضحيتها كوكبة من ابناء الجنوب البواسل وعلى رأسهم العميد منير اليافعي قائد اللواء الاول دعم واسناد. فإننا في قبائل الجنوب لن ننتظر حتى يتم تصفية ماتبقى من ابنائنا من قيادات عسكرية وأمنية وأنه آن الاوان كي نقف صفا واحدا لوقف هذه المؤمرات التي ا بتدأت منذ عام 1990 م. والتي لازالت تستمر حتى يومنا هذا.

ونؤكد نحن قبائل ردفان ومشائخها وقياداتها إننا لن نحيد قيد انملة عما تداعت له قبائل يافع وكل الجنوب لاننا جسد واحد وقت الداعي القبلي في الجنوب من المهره وحتى باب المندب.

وعليه فإننا ندعو كل ابناء ردفان إلى الاحتشاد والتجمع يوم غدا الثلاثاء 6/8/2019 م. في منصة شهداء..ردفان وسط مدينة الحبيلين وبجهوزية عالية للالتحاق باخوتنا المعتصمين من قبائل يافع والجنوب في ساحة الحرية خور مكسر بالعاصمة عدن.

لله درك ياردفان من جبلٍ فيك الشموخ وفيك العزُّ والظفرُ

صنعت نصراً على الآفاق أغنيةً

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شدا بها الطيرُ وازدان بها الشجر’

إذا صرختَ تداعى الكونُ مضطرباً: "شبيك لبيك (ياردفانُ) ما الخبرُ؟

ماذا تريد أيا ردفان أخبرنا

أن نسقطَ الشمسَ أو يُهدى لك القمرُ"

صادر عن مشائخ واعيان ووجهاء قبائل ردفان..الاثنين 5/8/2019 م.