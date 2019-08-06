شكرا لقرائتكم خبر عن تشبه القات تمامًا .. نبات سحري يعالج الصداع ويقوي الذاكرة ويحل أغلب مشاكل الرجال والنساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا يعرف كثيرون أن ورق الغار، نبتة تشبه ورق القات في اليمن، وهو نبات مفيد جدا للصحة كما هو الحال بالنسبة للزيوت المستخرجة منه. فهو يعالج و يشفى من أمراض عديدة. كيفية اعداد زيت الغار: ( جرام30) ورق الغار 250 ملتر من زيت الزيتونيجب طحن ورق الغار ثم يضاف اليه زيت الزيتون. ثم يوضع الخليط فى زجاجة محكمة تترك الزجاجة فى مكان مظلم أسبوعين و يرج من وقت إلى آخر. Advertisements دواعى الاستخدام لعلاج آلام المعدة يمكن استخدامه بدلا عن الأسبرين يمكن ان يدلك به الرأس فى حالة الصداع النصفى يدلك به المفصل بعد تسخينه فى حالات التهاب المفاصل يمكن استخدامه كغسول فى حالة مشاكل الجلد يحسن من وظائف الكلى و الكبد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشبه القات تمامًا .. نبات سحري يعالج الصداع ويقوي الذاكرة ويحل أغلب مشاكل الرجال والنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.