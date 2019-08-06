رابط نتائج قياس موهبة 1440 المركز الوطني للقياس qiyas نتائج مقياس موهبة البوابة الرئيسية...

يُعلن مركز القياس والتقويم نتائج مقياس موهبة 1440 من خلال البوابة الإلكترونية موهبة حيث تشمل النتائج الصف الثالث الابتدائي، والصف السادس الابتدائي والصف الثالث متوسط، وكانت بوابة موهبة أعلنت عن بدء فترة التسجيل في اختبار مقياس الموهبة والإبداع منذ فترة، علي أن يتم إعلان نتائج موهبة في موعد يتم تحديده لاحقاً.

وقالت بوابة موهبة عبر موقعها الإلكتروني أنها ستقوم بتوزيع الطلاب الموهوبين واللذين اجتازوا اختبار قياس موهبة وإبداع للصف الثالث الابتدائي، والصف السادس الابتدائي والصف الثالث متوسط علي برامج المشروع الوطني للتعريف بالموهوبين وذلك في الأيام القادمة.

نتائج قياس موهبة 1440

نتائج مقياس موهبة 1440 بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم ومؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، ولمن يريد الحصول علي نتائج مقياس موهبة 1440 يجب الدخول عبر هذا الرابط، موقع المركز الوطني للقياس.

والجدير بالذكر أن موقع المركز الوطني للقياس والتقويم يُتيح العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها:

التسجيل في الاختبارات والاستعلام عن نتائج اختبار قياس 1440

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

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نتائج اختبار قياس 1440 : ورقي ومحوسب

نتائج اختبار القدرات العامة

نتائج مقياس موهبة

تحديث جديد بخصوص نتائج قياس موهبة ٢٠١٩، أكد المركز الوطني للقياس والتقويم أن الاستعلام عن نتائج قياس موهبة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لمركز القياس والتقويم، فيما يتم تصحيح أوراق الطلاب والطالبات وثم يتم إرسال النتائج لموقع موهبة لإعلانها من خلاله.