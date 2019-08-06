بالصور.. الدفاع المدني ينفّذ فرضية بمحطة قطار «منى 3»

نفَّذت قوات الدفاع المدني، فرضية حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمحطة قطار «منى 3».

ونفَّذت القوات خلال الفرضية، خطة الإسناد بين المناطق بالمشعر ومباشرة أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وإجراءات الحماية المدنية، التي تشمل «الإخلاء، الإخلاء الطبي، الإسناد الآلي البشري، وإعادة الأوضاع».

وشهد تنفيذ الفرضية، نقل الحجاج إلى المستشفيات من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر، ووزارة الصحة والخدمات الطبية، واستكمال إجراءات المعاينة والتحقيق للحادث «الافتراضي»، وتسليمه النتائج للجهة المختصة.

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وأكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف، أن برنامج الاستعداد لقوات الدفاع المدني بمشعر منى، يتضمن عددًا من الفرضيات والتجارب التطبيقية؛ بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، والوقاية من جميع المخاطر المحتملة خلال أعمال الحج.

وأبدى العميد مبارك شكره للجهات المشاركة في الفرضيات التطبيقية؛ بما في ذلك فرضية الحريق وتصاعد الأدخنة الكثيفة بمحطة القطار «منى3»، التي أثبتت فاعلية التنسيق بين القطاعات الصحية والأمنية في مواجهة المخاطر؛ لتفادي أي ملاحظات وتصحيحيها للوصول للمستوى المطلوب في جميع أعمال الدفاع المدني بالحج.

وأوضح، أن الفرضية أكدت جاهزية قوات الدفاع المدني بمشعر منى لمواجهة أي حالات طارئة أثناء تواجد الحجاج بالمشعر، فضلًا عن نجاح آليات التنسيق بين جميع الجهات المساندة في إطار العمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ خطة الدفاع المدني خلال موسم الحج.