بالصور.. «ساحة العلماء» تُلهم زوّار سوق عكاظ في موسم الطائف

احتضنت سوق عكاظ هذا العام، أحدث الأجنحة التي تعزز قيمة التراث ومكانة الحضارة العربية قديمًا، عبر افتتاح «ساحة العلماء» التي يتعرف من خلالها الزوار على سيرة لمجموعة من علماء العرب، الذين تركوا أثرًا كبيرًا في مختلف العلوم، وأسهموا في وضع بصمة في مسيرة العلوم الإنسانية تتوارثها الأجيال.

وتُعد «ساحة العلماء» نموذجًا ومثالًا لأهمية الابتكار والاطلاع والإبداع، وفي اتساق وتناغم مع أهداف موسم الطائف الرامي لتعزيز مكانة المدينة تاريخيًا وحضاريًا، عبر العديد من الفعاليات النوعية.

وتتكون «ساحة العلماء» من عدد من الغرف، منها غرفة الأحاجي الثلاثة التي تتضمن مسابقات تتعلق بمعلومات ثرية عن العلماء، وفي قالب شيق وتنافسي، ينتقل فيها المتسابق عبر المراحل حتى يصل إلى مكتبة المعرفة لمشاهدة أمتع التفاصيل اليومية مع نظّارات الواقع الافتراضي، ثم إلى ساحة التعريف بالعالم؛ للاطلاع على سيرة العلماء ومؤلفاتهم ومكتشفاتهم.

وشملت معلومات تفصيلية عن «ابن الهيثم، ابن النفيس، البتالي، ابن خلدون، ابن بطوطة، ابن رشد، ابن الزهر، ابن ماسويه، أبوكامل المصري، محمد الفرازي، يعقوب الكندي، ابن بنان المراكشي».

كما تم عرض المجسمات المحاكية بتقنية ثلاثي الأبعاد، التي تقدم محتوى متكاملًا وإبداعيًا عن العلماء وإنجازاتهم، بالإضافة إلى عرض تمثيلي يجسّد شخصيات أربعة علماء، هم «ابن الهيثم، ابن النفيس، البتاني، أبوكامل المصري».