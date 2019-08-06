الزكاة والدخل تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها الشهري

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع، إلى تقديم الإقرار الضريبي عن شهر يوليو قبل نهاية يوم 10 من أغسطس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وتعرف ضريبة الاستقطاع بأنها نسبة محددة من الدخل، الذي تحصل عليه المُنشأة غير المقيمة في السعودية، وتقدم خدمات داخل السعودية وتحقق مصادر دخل، وتخضع المنشآت غير المقيمة في المملكة لضريبة الاستقطاع عن أي مبلغ تحصل عليها من أي مصدر في المملكة، سواء كانت تتعامل مع منشآت حكومية أو غير حكومية أو شبه حكومية، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ.

وحسب اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، يتم استقطاع الضريبة من إجمالي المبلغ المدفوع لغير المقيم، وفقًا للنسب المحددة في المادة الـ63 للائحة نظام ضريبة الدخل المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم أيضًا تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقًا للنموذج المُعد، خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر، الذي تم الدفع فيه للمستفيد، فبالتالي يجب على المُنشأة الاحتفاظ بالسجلات، التي تثبت صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع؛ شريطة أن تتوافر فيها على الأقل: اسـم وعنوان المستفيد، ونوع الدفعة، وقيمتها، والمبلغ المســتقطع، ويحتفظ بهذه الســجلات مع المســتندات المؤيدة لها لمدة لا تقل عن عشـر سـنوات بعد الدفع.

وأكَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن من يقدم إقرار ضريبة الاستقطاع هي المُنشأة المقيمة في السعودية، وذلك عبر حسابها في موقع الهيئة الإلكتروني، التي أكدت أن عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع خلال المدة المحددة هي بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

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وذكرت الهيئة، أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة الاستقطاع، التي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني GAZT.GOV.SA ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات، التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة الاستقطاع، من ضمنها خطوات تسجيل المنشأة، وتقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض وغيرها من الإجراءات الإلكترونية عبر البوابة.

وتحتوي منصة «الرحلات التعليمية» على مواد مرئية وتثقيفية وأسئلة عامة؛ بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل كل المنشآت إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي، الذي يوّفر مجموعة واسعة من المعلومات، التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في ذات الوقت المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها، من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي @Gazt_Care، أو البريد الإلكتروني [email protected]