بالصور.. مدير الأمن العام يتفقّد قيادات قوات الحج ويؤكّد: كلنا جنودٌ مجندة لخدمة قاصدي بيت الله...

تفقَّد مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من قيادات قوات الحج يتقدمهم اللواء سعيد بن سالم القرني قائد قوات أمن الحج، ميقات السيل الكبير ومركز البهيتة الأمني؛ للتأكد من جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

وقام الحربي، فور وصوله مركز البهيتة الأمني، بجولة تفقدية في أرجائه، ثم التقى العاملين فيه يتقدمهم اللواء علي بن سليم العطوي مدير مهام شرطة محافظة الطائف قائد مركز البهيتة الأمني؛ حيث نقل مدير الأمن العام لمنسوبي المركز، تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

وقال مدير الأمن العام، إن مركز الضبط الأمني بالبهيتة، يعد البوابة الشرقية للقادم إلى المشاعر المقدسة باتجاه مكة المكرمة، وهو عنق الزجاجة لعملية الضبط الأمني بالنسبة لقوات أمن الحج، ومن خلاله تتم السيطرة على دخول الحجاج النظاميين، ومنع دخول المخالفين .

وتابع الحربي، لقد سرني وأفرحني التكاتف بين الأجهزة الأمنية والخدمية الحكومية في المركز، وهذا ما لمسته منذ أعوام؛ حيث يعملون جميعًا بروح الفريق الواحد، ولا فرق بين أجهزة الأمن وبين أي جهاز آخر يخدم الحجيج، مشيرًا إلى أن الهدف واحد يتمثل في تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن؛ إيمانًا من الجميع بسمو الرسالة وعلو الهدف، قائلًا: كلنا جنود مجندة في هذا البلد المعطاء؛ لنحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة لحفظ الأمن والأمان لجميع قاصدي بيت الله الحرام .

واستكمل الحربي: «إنه لا حج دون تصريح، ولن نجامل في هذا، ونلمس من خلال التقارير الجدية والحزم في تنفيذ هذا الأمر؛ لنحقق سويًا تطلعات القيادة الرشيدة في ضبط الحج وتطبيق تنظيماته» .