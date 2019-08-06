موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2019| عدد أيام اجازة البنوك في عيد الاضحى السعودية

موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2019 التي يبحث عنها الكثير من الناس في مصر والسعودية، حيث اقترب موعد العيد الكبير، وسيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، و وقفة العيد يوم السبت 10 أغسطس 2019، ويبحث الناس أيضا عن اجازة البنوك في عيد الاضحى، وذلك لسرعة إنهاء التعاملات، أو سحب الأموال من الحسابات، لشراء مستلزمات العيد أو الأضحية والملابس وغيرها، أو بدء البنوك في صرف الرواتب والمعاشات وغيرها، إستعدادا لأخذ أجازة العيد والاستمتاع بها، وسنقدم لكم مواعيد اجازات مصر والسعودية واجازات البنوك أيضا.

ويأتي العيد الكبير بفرحة الأضحية وفرحة شراء المستلزمات الجديدة، والأجازات في السعودية سنقدمها وفقا لما ذكرته وزارة الخدمة المدنية على صفحتها على تويتر.

موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2019 في السعودية

نشرت وزارة الخدمة المدنية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أن اجازة العيد في القطاع العام ستبدأ منذ نهاية دوام يوم الإثنين 5 أغسطس 2019، ويستأنف العمل مرة أخرى يوم السابع عشر من ذي الحجة، وبذلك تكون اجازة العيد 2019 12 يوما، أما اجازة البنوك في عيد الأضحى في السعودية، هناك من يقوم أنها تبدأ منذ نهاية دوام يوم الخميس 8 أغسطس، وهناك من يقول أنها تبدأ من يوم الإثنن مثل القطاع العام.

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موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2019 في مصر

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تبدأ اجازة العيد في مصر من نهاية يوم الخميس 8 أغسطس، وتستمر حتى يوم الأربعاء ويستأنف العمل يوم الخميس بعد إنتهاء عدد أيام العيد، ولكن هناك من يأخذ يوم الخميس اجازة من رصيد اجازته، لتصبح بذلك عددها تسعة أيام، ويستأنف العمل يوم الأحد 17 أغسطس 2019.

موعد عيد الأضحى 2019

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ثبتت رؤية هلال ذي الحجة يوم الخميس الماضي،وبدأ أول أيام الشهر يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، لذلك سيكون يوم عرفة يوم السبت الموافق 10 أغسطس، أما أول ايام العيد يوم الأحد 11 أغسطس 2019، ورابع أيام العيد يوم الأربعاء 14 أغسطس، لذلك قدمنا لكم سابقا موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2019، للإستمتاع بأجازة العيد وشراء مستلزماته.