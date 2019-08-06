الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

خدمة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية علي شبكة الأنترنت، وذلك من أجل أن يحصل علي المواطنين والمغتربين على تأشيرات يمكن من خلالها استقدام العاملة الوافدة أو أقاربهم من الدرجة الأولى لزيارة الأراضي السعودية من اجل أداء مناسك الحج أو البحث عن عمل أو استكمال الدراسة داخل السعودية، لذلك قامت الوزارة بتوفير خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب، من أجل التأكد من الموافقة على التأشيرة من أجل طباعتها والحصول على إذن دخول المملكة دون أي مشاكل تحدث.

خدمة الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية بالسعودية، توفر لجميع المقيمين المغتربين بالأراضي الحجازية العديد من المميزات التي من خلالها استخراج تأشيرة الزيارة العائلية بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في جميع مدن ومناطق الأراضي الحجازية، حيث توفر وزارة الخارجية كافة سبل الراحة لكي يستطيع أي شخص إنجاز كافة المعاملات بشكل إلكتروني عن طريق شبكة المعلومات الدولية للانترنت.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

سنوضح لمتابعي موقع عرب فور نيوز خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية لكي يستطيع جميع المغتربين استخراج التأشيرات بكل سهولة ويسر.

الدخول على موقع منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية وزارة الخارجية.

كتابة رقم الطلب بالخانة المخصصة.

كتابة كود الكابتشا بالصورة المستطيلة.

اختيار خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم إلى وزارة الخارجية.

النقر على إيقونة استعلام.

عقب تعبئة البيانات الخاصة برقم الطلب الخاصة بك سوف تظهر لكم كافة البيانات المتعلقة بالتأشيرة العائلية وبها كافة المعلومات التي تتعلق بالشخص الذي يتبعك من اسمه الكامل ورقم تأشيرته وتاريخ انتهائها ومدة صلاحيتها والعديد من المعلومات الأخري المتعلقة بصاحب التأشيرة.