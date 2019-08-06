الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية

نحن في موقع “عرب نيوز” نقدم لكم رابط خدمة الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد الإقامة، وذلك لكي يستطيع جميع المغتربين بالأراضي الحجازية الدخول على موقع أبشر الإلكتروني، الذي يتبع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، من اجل التعرف على موعد انتهاء صلاحية إقامة الوافد بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب المواطنين في مختلف جميع المحافظات السعودية، إلى فروع مصلحة الجوازات من أجل الاستعلام عبر موظفي المصلحة العامة للجوازات بالسعودية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الخدمة الإلكترونية لكي نسهل الأمر على جميع المواطنين والمقيمين.

نستعرض عليكم من خلال هذه المقالة طريقة تجديد الإقامة من أبشر، من خلال هذا التقرير المفصل والذي يعتبر محل بحث كبير في تلك الأيام، وذلك من أجل تسديد الرسوم المقررة من أجل الحصول على بطاقة الإقامة الجديدة، والتي يستخدمها الكثير من الأشخاص المغتربين.

الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد الإقامة

بإمكان جميع المغتربين الدخول الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على شبكة الإنترنت، وذلك من اجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة، حيث يمكنكم متابعة الخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية لكي تستطيعوا الاستفسار عن البيانات المراد البحث عنها والمتعلقة بالموعد النهائي لصلاحية البطاقة بشكل إلكتروني.

الدخول على موقع أبشر السعودية تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول. اختيار قسم الجوازات التابع له من موقع وزارة الداخلية.

من ثم اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

نقوم بإدخال رقم الإقامة بالخانة الأولى.

ندخل رقم رمز الكابتشا المكون من مجموعة أرقام بالخانة الثانية.

نضغط على أيقونة بحث.

عقب الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة سوف تظهر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة الاستعلام عن تجديد الإقامة في السعودية والتي يظهر فيها تاريخ انتهاء إقامة الوافد، وهنا يستطيع الشخص المقيم معرفة متى يذهب إلى مقر الجوازات السعودية من اجل البدء في إجراءات التجديد ودفع الرسوم المقررة.