انتهاكات الحوثي تطال فريق الصحة العالمية

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

صادرت ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران أجهزة كمبيوتر وأقراص تخزين من فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية، لدى مغادرته مطار صنعاء.

وذكرت مصادر في هيئات إغاثة، أن الأجهزة المصادرة تحتوي على معلومات وأدلة على عمليات الفساد والنهب التي تقوم بها الميليشيات للمساعدات المرسلة للشعب اليمني، بحسب “سكاي نيوز”.

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وقال مكتب المنظمة في اليمن: إن مسلحين من ميليشيات الحوثي صادروا تجهيزات ومعدات من فريق تحقيق تابع لها في المطار شملت الأجهزة المصادرة، أجهزة كمبيوتر محمولة وأقراص تخزين خارجية.

وتحتوي الأجهزة المصادرة تحتوي على معلومات وأدلة على عمليات سرقة ونهب وفساد من الحوثيين في طريقة توزيع المساعدات ومواد الإغاثة الدولية المقدمة لليمنيين الذين يعانون ويلات الحرب.

وذكر موظفون سابقون وحاليون في برامج إغاثة دولية، أن المصادرة تمت بسبب خشية ميليشيات الحوثي من افتضاح ممارساتها.

وهذه الواقعة ليست الأولى؛ ففي أكتوبر الماضي، تكشفت فضيحة أخرى في مطار صنعاء أيضًا عن تحويل مساعدات غذائية وطبية ووقود وأموال، إلى أغراض وجهات غير المخصصة لها.