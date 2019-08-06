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2019-08-06 البيانو الطائر يحلق بمقطوعاته بقرية الهجن بالطائف متابعات الخليج 365 - واس يقام ضمن فعاليات قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف فعالية البيانو الطائر وذلك لأول مرة في المملكة وذلك طيلة أيام مهرجان ولي العهد الثاني للإبل والمقام حالياً إلى نهاية أغسطس الجاري .

وتقدم الفعالية بتصميم مختلف بطريقة خاصة في السعودية تجسد الزي الخاص بالعروس ليلة زفافها كفكرة مستوحاة من لقب عروس المصائف وهو اللقب المحبب الذي يطلق على مدينة الطائف .

يذكر أن فعالية البيانو الطائر يقوم عليها عازفة أوكرانية الجنسية ومتخصصة في عزف البيانو حيث تقوم بعزف مقطوعات كلاسيكية عالمية متنوعة تناسب ذائقة الأذن العربية وما يتناسب مع الجزيرة العربية وطبيعتها المختلفة حيث لاقت تفاعلاً وإعجاباً كبيراً من زوار القرية صغاراً وكباراً بالطريقة والتصميم وكذلك المقطوعات الموسيقية المقدمة .









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