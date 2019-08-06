رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة 1440هـ

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي بشكل يومي ودوري عن موعد إيداع المقطوعة في الضمان الإجتماعي للدفعة الجديدة، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من التفاصيل التي سوف توضح لكم شروط وموعد إيداع المقطوعة، حيث تعتبر من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تعمل هذه المساعدة على تقديم المساعدات المالية والإقتصادية للمواطن السعودي في سبيل التخفيف عن المواطن السعودي العبء بفعل العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، من أجل تحقيق العديد من الإصلاحات لتطبيق متطلبات رؤية المملكة 2020 .

ما هي مساعدة المقطوعة

هي مساعدة مالية يتم صرفها من قبل المملكة للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تسوية حاجاتها الأساسية، ويتم تقدم المساعدة وفقاً للعديد من الدراسات للحالات التي يتم التقديم إليها من قبل البوابة الإلكترونية في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وتقدر أعلى قيمة يتم صرفها من تلك المساعدة 30 ألف ريال سعودي للأسر الواحدة ، ويتم صرف المقطوعة مرة واحدة في السنة .

الفئات المستفيدة من المقطوعة

تصرف المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض جداً أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها . أسر السجناء . الأرامل والمطلقات . الأسرة التي غاب عنها عائلها فترة طويلة .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن موقع من أجل تقديم كافة الخدمات للإستعلام والتسجيل في المقطوعة التي تقدم بشكل دوري للأسر السعودية، وقد تم تصميم الموقع من أجل تسهيل عمليات البحث والإستعلام عن المواطن السعودية، حيث يمكنك عزيزي المستفيد زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الضمان الإجتماعي