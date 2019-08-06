- 1/2
- 2/2
كشفت لقطات جوية انتهاك الحوثيين الصارخ، لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها، وانتهاكها للقوانين الدولية التي تكفل بحماية المنشآت الطبية، إذ حولت مركزًا صحيًا لمخزن أسلحة متنوعة وقد رصدت الجهات المختصة مشاهد جوية لتلك الجريمة وحصلت "الخليج 365" على نسخة منه.
وتفصيلاً، واصل الحوثيون ارتكاب الانتهاكات، بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث عمدت الميليشيا الحوثية الإرهابية انتهاك حماية الأعيان الطبية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وتجعل مقارها ومستودعات أسلحتها مجاورة لها.
وجاءت هذه اللقطات لتكشف حجم الإرهاب الذي ترتكبه الميليشيات الإرهابية بحق المدنيين وتعريضهم للموت عمدًا، فيما تلتزم منظمات دولية الصمت حيال الجرائم الحوثية الدامية.
لقطات جوية تكشف الجريمة .. الحوثيون يخزنون الأسلحة داخل "منشآت صحية"محمد المواسي الخليج 365 2019-08-05
كشفت لقطات جوية انتهاك الحوثيين الصارخ، لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها، وانتهاكها للقوانين الدولية التي تكفل بحماية المنشآت الطبية، إذ حولت مركزًا صحيًا لمخزن أسلحة متنوعة وقد رصدت الجهات المختصة مشاهد جوية لتلك الجريمة وحصلت "الخليج 365" على نسخة منه.
وتفصيلاً، واصل الحوثيون ارتكاب الانتهاكات، بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث عمدت الميليشيا الحوثية الإرهابية انتهاك حماية الأعيان الطبية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وتجعل مقارها ومستودعات أسلحتها مجاورة لها.
وجاءت هذه اللقطات لتكشف حجم الإرهاب الذي ترتكبه الميليشيات الإرهابية بحق المدنيين وتعريضهم للموت عمدًا، فيما تلتزم منظمات دولية الصمت حيال الجرائم الحوثية الدامية.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:08 PM
كشفت انتهاكات الميليشيا للقانون الدولي والإنساني الذي يكفل حماية الأعيان الصحية
كشفت لقطات جوية انتهاك الحوثيين الصارخ، لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها، وانتهاكها للقوانين الدولية التي تكفل بحماية المنشآت الطبية، إذ حولت مركزًا صحيًا لمخزن أسلحة متنوعة وقد رصدت الجهات المختصة مشاهد جوية لتلك الجريمة وحصلت "الخليج 365" على نسخة منه.
وتفصيلاً، واصل الحوثيون ارتكاب الانتهاكات، بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث عمدت الميليشيا الحوثية الإرهابية انتهاك حماية الأعيان الطبية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وتجعل مقارها ومستودعات أسلحتها مجاورة لها.
وجاءت هذه اللقطات لتكشف حجم الإرهاب الذي ترتكبه الميليشيات الإرهابية بحق المدنيين وتعريضهم للموت عمدًا، فيما تلتزم منظمات دولية الصمت حيال الجرائم الحوثية الدامية.
، لقطات جوية تكشف الجريمة .. الحوثيون يخزنون الأسلحة داخل "منشآت صحية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات جوية تكشف الجريمة .. الحوثيون يخزنون الأسلحة داخل "منشآت صحية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.