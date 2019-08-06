، وزير "الإسلامية" يتفقد مقر ضيوف الملك ويدشن معرض "لبيك" للحج عبر العصور ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستضيف البرنامج هذا العام أكثر من 6500 حاج يمثلون 77 دولة

يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجولة تفقدية على مقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في فندق ميلينيوم بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، يلتقي الوزير "آل الشيخ" خلال الجولة كبار ضيوف البرنامج من الشخصيات الإسلامية البارزة من مختلف دول العالم، ويتفقد مقر الاستضافة، ويطمئن على أوضاعهم، والخدمات المقدَّمة لهم.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة تستضيف في حج هذا العام ما يزيد على 6500 حاج وحاجة، يمثلون 77 دولة من مختلف قارات العالم، بينهم أُسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي بمسجدَيْن في نيوزيلندا، وراح ضحيته عشرات من المسلمين، وكذلك أُسر شهداء فلسطين واليمن والسودان.

ويدشن "آل الشيخ" معرض "لبيك.. رحلة الحج عبر العصور"، الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالشراكة مع "الراجحي الاستثمارية".

ويهدف المعرض إلى تعميق الجوانب الإيمانية في نفوس الحجاج عبر تجذير أواصر الحاضر مع ربطها بالماضي في رحلة الحج، وتعريف العالم بجهود المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى استعراض تاريخي لبرامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

ويضم المعرض ثلاث قاعات، هي: مكة المكرمة عبر التاريخ، الحج في ذاكرة التاريخ ومن كل فج عميق. ويستعرض المعرض مادة إثرائية ضمن هذا المحتوى.

ويُعد المعرض الذي يقع في مجمع تلال النسيم بمكة المكرمة من الروافد الثقافية التي تسهم في تحقيق رؤية السعودية٢٠٣٠، وذلك عبر إثراء الجوانب الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

ويأتي هذا المعرض انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومسؤوليتها الشرعية التي تضطلع بها، باستخدام أحدث التقنيات ووسائل العرض المتحفية.

يُذكر أن المعرض يفتح أبوابه للزوار بشكل يومي منذ افتتاحه إلى نهاية موسم الحج بإذن الله.