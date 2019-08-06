- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أصبح بإمكان حجاج الداخل خلال حج هذا العام، ولأول مرة، نقل أمتعتهم وحقائبهم بعد أداء فريضة الحج إلى منازلهم عبر "البريد السعودي" دون اصطحابها وحملها كما هو معتاد كل عام.
وفي التفاصيل، أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس خلال حفل تدشين المجلس التنسيقي للشراكات الاستراتيجية لتطوير خدمة حجاج الداخل، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن، مبادرة "حج بلا حقائب"، بالتعاون مع البريد السعودي.
وتهدف المبادرة إلى نقل أمتعة الحاج إلى منزله في مختلف مناطق ومحافظات السعودية بعد أداء نسكه عبر البريد السعودي، دون عناء أو مشقة.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 01:11 AM
ضمن مبادرة "حج بلا حقيبة" التي تُنفَّذ لأول مرة هذا العام
أصبح بإمكان حجاج الداخل خلال حج هذا العام، ولأول مرة، نقل أمتعتهم وحقائبهم بعد أداء فريضة الحج إلى منازلهم عبر "البريد السعودي" دون اصطحابها وحملها كما هو معتاد كل عام.
وفي التفاصيل، أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس خلال حفل تدشين المجلس التنسيقي للشراكات الاستراتيجية لتطوير خدمة حجاج الداخل، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن، مبادرة "حج بلا حقائب"، بالتعاون مع البريد السعودي.
وتهدف المبادرة إلى نقل أمتعة الحاج إلى منزله في مختلف مناطق ومحافظات السعودية بعد أداء نسكه عبر البريد السعودي، دون عناء أو مشقة.
، أمتعة حجاج الداخل تصل منازلهم عبر "البريد" بعد أداء نسك الحج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمتعة حجاج الداخل تصل منازلهم عبر "البريد" بعد أداء نسك الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.