شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تصطاد أبرز قيادات الحوثيين في قلب هذه المدينة (الأسماء+ حصيلة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي حوثي بارز يوم امس الاحد 4 اغسطس 2019 م مصرعه مع خمسة عناصر من مرافقيه في ضربة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي.

وذكرت مصادر خاصة لـ«مأرب برس» على ان القيادي الحوثي المدعو العميد حيدر قايد حيدر قد لقي مصرعة مع خمسة عناصر من مرافقيه وهم (حيدر محمد حسين ناجي جمعان - عبد المجيد القاضي - عدنان محسن عطية - معتز محمد فروان - يوسف خالد حيدر ) وذلك في ضربة جوية لمقاتلات التحالف العربي اثناء تواجدهم بمحافظة صعدة.

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وأوضحت المصادر بأن الصريع الحوثي ينتمي إلى مديرية سفيان التابعة إدارياً لمحافظة عمران.

وذكرت المصادر بأن حشود حوثية توافدت منذ صباح اليوم الاثنين الى مركز محافظة عمران لاستقبال جثمان الصريع الحوثي قايد حيدر ومرافقيه.

وبحسب المصادر يعتبر الصريع الحوثي من القيادات الحوثية الميدانية البارزة التي لها دور كبير في تنفيذ عدد من جرائم القتل الحوثية بحق العشرات من المواطنين بمحافظة عمران منذ ان اجتاحت المليشيات المحافظة وحتى ان لقي مصرعه يوم أمس.