شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع قبل قليل في وسط العاصمة صنعاء وسقوط ضحايا ..شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، بوقوع حادث مروري مروع في ميدان السبعين، خلف ضحايا.

وأوضح المصدر في تصريح الى ” المشهد اليمني ” أن الحادث الذي وقع قبل ساعات، أدى الى وفاة وإصابة عدد من النساء بينهن طفلة في حصيلة أولية.

ولم يورد المصدر أي تفاصيل عن عدد المصابين والخسائر الاخرى بدقة.

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جدير بالذكر أن الحوادث المرورية في اليمن تخلف عشرات القتلى والجرحى يوميا بكافة المحافظات.

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