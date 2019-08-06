شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مصرع مدير أمن عدن ‘‘شلال شايع’’ قبل قليل بطريقة مروعة (تطورات متسارعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام محلية، أن مدير أمن عدن شلال شايع لقي مصرعه قبل قليل في حادث مروري مروع.

وزعم موقع "اليمن السعيد" نقلًا عن شاهد عيان، قوله: ان الحادثة وقعت قبل ساعة من الان اثر مطاردة لطقم عسكري (شاص) كان يقوم بمطاردة أحد ابناء الشمال الذي كان هاربا بسيارته هو وافراد عائتله .

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وأضافت المصادر، أن الطقم العسكري، اصطدم بكل قوة باحد الاعمدة الكهربائية وان النيران اشتعلت بقوة في السيارة وقضت على كل من بداخلها وسط صرخات من قائد الطقم ومعه مدير امن عدن شلال شايع .

ولم يتسن لـ"ناس تايمز" التأكد من الواقعة من مصادر أمنية ، ولم يصدر حتى اللحظة اي بيان من ادارة امن عن الحادثة.