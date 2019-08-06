شكرا لقرائتكم خبر عن الميسري يظهر اليوم في قلب العاصمة صنعاء بعد تعيينه في منصب جديد مع الحوثيين ويوجه الرسالة الأخيرة لأبناء الجنوب (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا شقيق وزير الداخلية بالحكومة اليمنية المعترف بها، أبناء المحافظات الجنوبية إلى الوقوف صفا واحدا لإسقاط العنصرية والمناطقية الدخيلة.

وقال العميد صالح فضل الميسري، مدير عام مديرية الوحدة بأمانة العاصمة صنعاء: أن ما حدث في عدن ضد شريحة من أبناء اليمن لايمثل إلا أولئك المأزومين أخلاقيا ومدان ومرفوض شعبيا ولا يقر به دين ولا عرف ولا يقبله المجتمع اليمني العربي المسلم، وفقًا لما نقله موقع "المشهد اليمني".

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وناشد الميسري أبناء المحافظات الجنوبية إلى الوقوف صفا واحدا لإسقاط تلك الثقافة العنصرية والمناطقية الدخيلة وعدم الانجرار خلف المخططات والمشاريع الهادفة الى تمزيق النسيج الاجتماعي .

ولفت العميد الميسري خلال تكريمه وعدد من قيادات وأبناء المحافظات الجنوبية من قبل أمانة العاصمة صنعاء ومنظمات المجتمع المدني، ان دعوته تعد تعبيرا عن وحدة الهدف والمصير والنسيج الاجتماعي في مواجهة دعاة المناطقية والتشطير.

وعبر العميد الميسري، الذي يعد الاخ الشقيق لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بحكومة الرئيس هادي، عن شكره وتقديره لهذا التكريم وهذه اللفتة والمشاعر الوطنية والانسانية النبيلة التي تجسد قيم الوحدة الوطنية وروح الاخاء والمحبة والتسامح والتعايش والسلام بين اليمنيين كافة جنوبا وشمالا وشرقا وغربا.

و شهدت مدينة عدن، خلال الايام الماضية، حملات مضايقات ونهب وترحيل للمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، نفذتها قوات الحزام الامني، وأثارت ردود فعل محلية و حقوقية غاضبة.