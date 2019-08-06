شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي بارز يلجأ لـ‘‘حيلة خبيثة’’ وينجو من قصف مقاتلات التحالف بطريقة مذهلة..شاهد ماذا فعل؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، أن تحقيقاً تجريه منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة يبحث في سماح أحد موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية.

ووفق التحقيق؛ فإن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحد في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع من خلال التعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

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وتكشف وثائق تحقيق داخلية للأمم المتحدة أن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.

يأتي هذا في وقت أعلن الحوثيون والأمم المتحدة، أمس الأحد، عن اتفاق من أجل استئناف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي تم تعليقها منذ 20 من يونيو/حزيران الماضي.