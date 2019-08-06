“الأمن العام”: منع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة منذ الليلة

أعلن الأمن العام، أنه سيتم منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ابتداءً من الليلة. وبث الأمن رسائل نصية: “منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ابتداءً من 5 ذي الحجة”.
ويأتي منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة “منى- مزدلفة- عرفات”، تنفيذًا للخطة المرورية، وتمهيدًا لاستقبال حافلات الحجاج المصرح لها بالدخول فقط. وأوضح الأمن العام أنه سيتم سحب المركبات غير المصرح لها الموجودة داخل المشاعر المقدسة تمهيدًا لجعل المشاعر خالية من أي عائق قد يتسبب في مضايقة الحجاج.
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