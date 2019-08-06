نظمت إمارة منطقة الحدود الشمالية مؤتمرًا صحفيًا بشأن رؤية ومراحل تنفيذ جائزة "كفو" تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، وذلك في قاعة اللؤلؤة للاحتفالات بمدينة عرعر ، بحضور مديري الإدارات الحكومية والإعلاميين والمهتمين. وأكدت الأمينة العامة لجائرة كفو الدكتورة تامرا الرماح أن قيمة الجائزة الإجمالية مليون ريال، توزع على كافة فروعها، وتستهدف تحفيز الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي وأفراد المجتمع بكافة أعمارهم ,مشيرة إلى تخصيص موقع إلكتروني للجائزة للتعريف بكافة تفاصيل آليات الترشح لأيٍ من فروع الجائزة، وتلقي الاستفسارات والإجابة عليها. وأوضح مستشار أمير منطقة الحدود الشمالية للحوكمة الدكتور عامر الحسيني أن العمل في لجان الجائزة سينطلق بعد عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، حيث تمت دراسة معايير التقييم لكل فرع بالجائزة ,وفقا لمعايير الجوائز المحلية والعالمية لتكون أنموذجاً يحتذى. وبين الحسيني أن الجائزة تستهدف في سنواتها الأولى مؤسسات وأبناء المنطقة السعوديين على أن يتم التوسع بالمستهدفين من خارج المنطقة لاحقاً، مبيناً أن الفوز بأي من فروع الجائزة سيحفز الفائزين للمشاركة في جوائز إقليمية وعالمية. وشاهد الحضور عرضاً مرئياً موجزاً عن الجائزة وتفاصيلها وأهدافها التي تنبثق من رؤية المملكة 2030 والإجابة على أسئلة الحضور.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمارة الحدود الشمالية تنظم المؤتمر الصحفي لجائزة كفو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.