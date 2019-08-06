نسائية جنوب آسيا التطوعية تثقف 70 حاجة صحيا

نظمت اللجان التطوعية النسائية بمكتب الخدمة الميدانية 129 محاضرة توعية وتثقيف صحي لضيفات الرحمن والبالغ عددهن 70 حاجة، بالتعاون مع اللجنة النسائية التطوعية المركزية بمؤسسة جنوب آسيا، وأوضحت رئيسة اللجنة النسائية التطوعية المطوفة هديل جادالله، أن المحاضرة الصحية بدأت بالترحيب بضيفات الرحمن وتعريفهن بعضوات اللجنة النسائية التطوعية بالمؤسسة والمكتب، والتعريف بأهمية المحاضرة في الحفاظ على صحة وسلامة ضيفات الرحمن، وتناولت المحاضرة 5 محاور «السلامة والنظافة الشخصية أثناء الحج، التعامل مع ضربات الشمس وشرب الماء بكميات كافية، التوعية بمرض السكري وحمل سوار إصابة الحاجة بالمرض، والحرص على وجود مطهرات ومعقمات لعلاج الجروح البسيط الفورية والتغذية السليمة وأعراض التسمم الغذائي، بالإضافة للتوعية بتطبيق»ترجمان» وأهمية تحميله على أجهزة المحمول للوقاية من الأزمات الصحية.



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