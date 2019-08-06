3 أيقونات لرفع جودة المساجد

اتخذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منصة عناية الإلكترونية التفاعلية على جميع الأجهزة الذكية والتي تهدف لمتابعة جودة بيئة المساجد، وذلك للرقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وقاصدي تلك المساجد. ويتكون التطبيق الآلكتروني الذي يعمل من ثلاث أيقونات وهي وضع المرئيات، والملاحظات، وتقديم المقترحات والتبليغ بشأن الصيانة والنظافة والملاحظات على جميع المنسوبين من ( خطيب وإمام ومؤذن وخادم ) مع معرفة مؤسسة الصيانة المسند لها الجامع أو المسجد ، فضلا عن متابعة البلاغات ومعرفة حالتها والإجراء المتخذ مع القدرة على تقييم البلاغ بعد الانتهاء. وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم الخامري بأن منصة "عناية" تمكن أفراد المجتمع وضيوف الرحمن من المساهمة وإرسال ملاحظاتهم على المساجد ومنسوبيها ومرافقها وتجهيزاتها، وأن المنصة تعمل عبر تقنيات تحديد المواقع المتاحة في الأجهزة الذكية أو من خلال الموقع الجغرافي المحدد مسبقا في الملف الشخصي للمستخدم، لتحديد موقع المسجد وبعد ذلك كتابة الملاحظات، كما يستطيع متابعة البلاغات ، منوها بأنهم يعملون على الاستفادة من التقنية لكل ما هو صالح ومفيد لخدمة الإسلام والمسلمين .



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