242 مخالفة بيئية

وأكد المشرف العام على أعمال الحج وليد الحجيلي أن الهيئة تسعى بكل إمكاناتها لتطبيق الالتزام البيئي في الحج ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم في أجواء بيئية سليمة.
وأضاف الحجيلي أن تطبيق العقوبات ليس الهدف بل الهدف الرئيسي هو التوعية والالتزام بالاشتراطات البيئية وتلافي أي أضرار. وأشار إلى أنه من ضمن المهام الرئيسية للهيئة خلال موسم الحج لهذا العام 1440 التفتيش على جميع المنشآت الصناعية والأنشطة ذات التأثيرات البيئية في مكة والمدينة والطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن، والتفتيش على البعثات الطبية بالحج والتأكد من تطبيقها للاشتراطات البيئة والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك التفتيش على استعدادات المسالخ ومطابقتها للاشتراطات البيئية، إضافة إلى مراقبة الأجواء ورصد الظواهر الجوية وإعداد نشرات الطقس الساعية لمكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق الرابطة بينها والمشاعر المقدسة.
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