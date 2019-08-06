نفذت فرق التفتيش البيئي بمنطقة مكة المكرمة 573 زيارةً للمنشآت للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية لموسم الحج لهذا العام، حيث رصدت الفرق 242 مخالفة بيئية.

وأكد المشرف العام على أعمال الحج وليد الحجيلي أن الهيئة تسعى بكل إمكاناتها لتطبيق الالتزام البيئي في الحج ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم في أجواء بيئية سليمة.

وأضاف الحجيلي أن تطبيق العقوبات ليس الهدف بل الهدف الرئيسي هو التوعية والالتزام بالاشتراطات البيئية وتلافي أي أضرار. وأشار إلى أنه من ضمن المهام الرئيسية للهيئة خلال موسم الحج لهذا العام 1440 التفتيش على جميع المنشآت الصناعية والأنشطة ذات التأثيرات البيئية في مكة والمدينة والطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن، والتفتيش على البعثات الطبية بالحج والتأكد من تطبيقها للاشتراطات البيئة والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك التفتيش على استعدادات المسالخ ومطابقتها للاشتراطات البيئية، إضافة إلى مراقبة الأجواء ورصد الظواهر الجوية وإعداد نشرات الطقس الساعية لمكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق الرابطة بينها والمشاعر المقدسة.