التأمينات تفعل مساواة الرجل والمرأة في سن التقاعد

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لمشتركيها الخاضعين للنظام سواءً من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، أن المرسوم الملكي رقم (م/134) الصادر بتاريخ 27/ 11 / 1440هـ، بدأ تنفيذه اعتباراً من يوم الجمعة 1 / 12 /1440 الموافق 2 / 8 / 2019، والقاضي بالموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين.

وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين.