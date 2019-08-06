حجاج مصريون: جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن أبهرت العالم

وقال الحاج صابر سليمان من القاهرة ان جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن يشهد لها الجميع في كافة دول العالم وما نشاهده من تطور ملموس عام بعد عام من مشاريع عملاقة في مكة والمدينة من أجل راحة ضيوف الرحمن لهو دليل على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كل ما في وسعها من أجل راحة ضيوف الرحمن وتادية مناسكهم على أكمل وجه.
وعبرت الحاجة فاطمة من محافظة أسيوط عن فرحتها بالذهاب إلى مكة والمدينة لأداء فريضة الحج، وقالت الحمد لله الذي يسر لي الحج هذا العام بعد ان كانت أمنية تحققت بفضل الله، وأشادت بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وكافة التسهيلات المقدمة للحجاج القادمين من كافة دول العالم واضافت في حديثها بان المملكة العربية السعودية لم تدخر جهدا في إدارة حشود الإعداد الهائلة من الحجاج والمعتمرين بكل اقتدار من خلال التنظيم المذهل والخدمات الكبيرة التي ابهرت كل العالم.
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